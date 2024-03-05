05 марта 2024, 13:39
Встреча педагогов с героем СВО прошла в гуманитарном университете в Коломне
Выпускник технологического факультета Коломенского ГСГУ Сергей Антропов встретился с ректором вуза Жанной Леоновой и преподавателями. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
Антропов добровольно отправился на СВО весной 2023 года. В прошлом году его наградили медалью «За храбрость», а 23 февраля — Орденом Мужества за самоотверженность и отвагу в условиях военных действий.
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Как педагог с 20-летним стажем, боец подчеркнул важность формирования патриотического сознания у молодежи. Сергей отметил, что будущее страны зависит от учителей, которые воспитывают новое поколение.
«Наша задача там — отстоять мирную жизнь здесь. Ваша задача — воспитывать новое достойное поколение. В руках учителей — наше будущее», — сказал солдат, который через неделю вернется на передовую.
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