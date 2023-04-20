Подмосковье 20 апреля 2023, 11:15 Встреча на тему мер поддержки прошла для предпринимателей в Реутове

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Меры поддержки бизнеса и другие важные вопросы обсудили на встрече с предпринимателями в Реутове. Мероприятие прошло в формате бизнес-завтрака.

Представители администрации округа и главы городских предприятий обсудили диспансеризацию сотрудников, изменения в налоговом учете, помощь участникам СВО и меры поддержки бизнеса, которые доказали свою эффективность.

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«Только по нашему городу было около 10 предприятий, которые недавно были созданы и получили поддержку по франшизам. С точки зрения поддержки предпринимательства в прошлом году фондами и кредитными организациями Московской области на город Реутов было выделено порядка 350 миллионов рублей», — рассказал глава городского округа Реутов Станислав Катаров.

Так, в округе скоро начнет работу новый цех по производству швейной фурнитуры. Компания занимается изготовлением застежек и молний. Их будут использовать для пошива одежды военнослужащим.

«Наша компания находится рядом с городом Реутов. <…> Администрация помогла найти производственные площади, оборудование у нас заказно и в ближайшее время поступит. В мае планируем открыться», — рассказал генеральный директор торгового дома «Спецкомплект» Александр Тарасов.

На встрече выступили также представители налоговой службы.

«В сегодняшнее время нужно не только поддерживать бизнес субсидиями, не только возможностью получения земли, подключением к коммуникациям. Мы говорим о снятии административных барьеров. Чтобы предприниматель максимально занимался своим делом, развитием производства, а не сбором справок, не представлением отчетностей. В этом направлении очень много делает налоговая служба», — отметил депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов.

Формат бизнес-завтрака в Реутове стал уже традиционным и показал свою эффективность. За круглым столом представители власти оперативно сообщают об изменениях в законодательстве, а предприятия рассказывают о своих потребностях, и все это — в неформальной обстановке.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главной задачей властей адаптацию экономики к вызовам нового времени. В своем Telegram-канале он написал, что экономика региона на протяжении 10 лет развивалась хорошими темпами.

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