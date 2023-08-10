Подмосковье 10 августа 2023, 09:41 Встреча молодежи с ветеранами ВВС прошла в Лосино-Петровском Телеканал «360»

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Школьники и молодогвардейцы из Лосино-Петровского встретились с ветеранами Военно-воздушных сил России. Рядом с округом расположены аэродром Чкаловский, бывшая Монинская военная академия и Центр подготовки космонавтов.

Летчики рассказали о своей профессии, о самолетах и подвигах товарищей, а вдовы погибших героев — о службе своих мужей. Также для гостей организовали выставку с портретами ветеранов авиации и фотографиями рабочих будней летчиков.

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«Я думаю, что встреча интересна не только для ребят, но и для самих летчиков. <…> Ветераны с удовольствием делились тем, как и почему они пришли в эту профессию», — рассказала депутат городского округа Лосино-Петровский Елена Нестерова.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Там оказывают поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.

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