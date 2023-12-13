Подмосковье 13 декабря 2023, 09:36 Встреча молодежи с автором документального фильма о героинях Донбасса Ольгой Кирий прошла в Малаховке Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Проект «Смотри.Знай.Думай», запущенный Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области совместно с телеканалом RT Documentary, продолжается в Подмосковье. На этот раз просмотр фильма и встреча с его автором состоялись в Малаховке.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Школьники и студенты посмотрели документальный фильм о героинях Донбасса «Я ушла на войну». Это истории женщин, которые наравне с мужчинами защищают мирных жителей и совершают подвиги. У одних есть военные специальности, другие ушли на фронт добровольцами.

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«Мне кажется, документальное кино — самый честный жанр. Наши военкоры показывают правду, как она есть, без прикрас, без постановочных кадров. Это сложно смотреть, но необходимо. Именно поэтому мы решили запустить проект „Смотри.Знай.Думай“ и рассказать подмосковной молодежи о подвигах, настоящих героях и невероятной силе духа», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Автор фильма «Я ушла на войну» Ольга Кирий стала гостем мероприятия. Ребята смогли задать ей вопросы после того, как посмотрели ленту.

«Я 20 лет по горячим точкам. Мне как журналисту всегда интересно узнать мотивацию бойцов, бросивших все, рискующих всем ради общего дела, сравнить ее со своей. И именно здесь, на передовой, можно найти настоящих соотечественников и единомышленников», — поделилась своими мыслями Ольга Кирий.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Она рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются военкоры, об особенностях съемки документального кино и поиске героев для него.

Фильм «Я ушла на войну» показывают в рамках международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев» не только по всей России, но и за ее пределами. Ольга Кирий рассказала, что лента получила очень высокую оценку в Анкаре.

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