Подмосковье 19 марта 2024, 10:03 Встреча корги-отряда «Маруся и друзья» и детей с ОВЗ прошла в Котельниках Телеканал «360»

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Корги-отряд «Маруся и друзья» побывал на Масленице в конноспортивном клубе «Белка» в Котельниках. Гостями праздника стали дети с ограниченными возможностями здоровья.

Собака Маруся — единственная в мире корги-спасатель. Вместе с друзьями из корги-отряда она помогала освещать и популяризовать работу пожарных и спасателей. Сейчас Маруся вместе с хозяином Леонидом Киселевым посещает госпитали, где проходят лечение участники спецоперации. Корги-отряд также участвует в организации помощи бойцам и доставке всего самого необходимого на передовую.

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«Она просто хорошая и добрая собака. Заслуга в том, что мы с ней вместе и благодаря нашим друзьям собрали много людей, чтобы делать добро», — поделился организатор корги-отряда «Маруся и друзья» Леонид Киселев.

Друзей у Маруси действительно много. На ее аккаунт в соцсетях подписаны более 1500 человек со всей России.

В этот раз корги-отряд поднимал настроение на Масленице для детей с ограниченными возможностями здоровья. Праздник прошел в конноспортивном клубе «Белка», где ребята занимаются иппотерапией.

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