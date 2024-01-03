Подмосковье 03 января 2024, 17:34 Встреча художников и литераторов Подмосковья прошла в Звенигороде Заведующая библиотекой из села Ершово, экскурсовод Светлана Евтушенко.Хавива Фонина

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Клуб «Литературный чердачок» организовал новогодний творческий вечер художников и литераторов Подмосковья. Мероприятие прошло в православном культурно-досуговом центре в Звенигороде.

Заведующая библиотекой из села Ершово Светлана Евтушенко провела для гостей вечера мастер-класс по живописи, а поэты из Звенигорода Раиф Исхаков, Надежда Эверт и Наталья Васерваль прочитали свои стихи.

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Исхаков вместе с другими увлеченными поэзией людьми подготовил военно-патриотическую программу, с которой выступает в школах Одинцовского округа.

«В нашу творческую группу входит талантливый живописец Евгений Кузнецов. Он создал серию картин — это восемнадцать работ, написанных маслом, под названием „Поля ратной славы“», — рассказал литератор.

В программу вошли и новые произведения поэта, посвященные героическим сражениям Великой Отечественной войны.

«Часть стихотворений я опубликовал в сборнике „Моя жизнь. Мое время. Мои мысли“ и сейчас готовлю к выпуску еще три поэтических сборника», — добавил он.

Встречи «Литературного чердачка» проходят бесплатно каждую пятницу в 18:00.

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