24 ноября 2023, 08:11
Встреча главы округа с жителями по вопросам содержания домов прошла в Лобне
Глава Лобни Игорь Демешко встретился с жителями улиц Ленина и Мирной. Главной темой стало содержание жилых домов.
Жители дома № 61 на улице Ленина обратились к главе с просьбой отремонтировать подъезды. Он пообещал рассмотреть возможность внесения дома в план по ремонту на 2024 год. Также планируется подключить дом к системе видеонаблюдения «Безопасный регион».
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«Помимо прочего, жители обратили внимание, что асфальт у дома нужно отремонтировать. Отдал распоряжение сотрудникам, ответственным за благоустройство, провести ямочный ремонт в ближайшее время», — рассказал в своем Telegram-канале Игорь Демешко.
Управляющая компания займется проверкой распределительного электрического щита во втором подъезде. Там же устранят последствия сырости.
Жители дома № 30 на Мирной улице попросили привести в порядок клумбу, наладить регулярную уборку двора и починить искусственную неровность на дороге.
Игорь Демешко взял исполнение всех внесенных в протокол предложений под личный контроль.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.
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Лобня
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