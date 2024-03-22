Подмосковье 22 марта 2024, 10:31 Встреча главы Лобни Анны Кротовой с жителями прошла в микрорайоне Красная Поляна Телеканал «360»

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Глава Лобни Анна Кротова встретилась с жителями микрорайона Красная Поляна. Они обсудили вопросы транспортного обслуживания и благоустройства.

Больше всего жителей Красной Поляны волновало транспортное сообщение.

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«Я была на выездной администрации и поставила вопрос о стоянке для общественного транспорта на площади. Сейчас мы выходим с автобуса практически на машины, которые не соблюдают правила парковки. Нам пообещали, что к июлю будет нормальная стоянка общественного транспорта, то есть там карман организуют», — поделилась жительница микрорайона Красная Поляна Елена Терехова.

В ближайшее время в микрорайоне установят современные остановочные павильоны и организуют разворотные площадки для автобусов. Руководители компании-перевозчика отреагировали на замечания жителей и пообещали не только заменить старые автобусы, но и увеличить их количество.

Также в планах комплексное благоустройство нескольких дворов, замена детских площадок, обновление дорог и тротуаров.

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