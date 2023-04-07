07 апреля 2023, 16:56
Встреча для пациентов с генетическими заболеваниями прошла в МОНИКИ
Медико-генетический центр МОНИКИ провел встречу для семей с генетическими заболеваниями. Им рассказали, как в Подмосковье оказывают помощь пациентам с фенилкетонурией, при котором в организме нарушается обмен аминокислот.
При фенилкетонурии организм человека не в состоянии усваивать белковую пищу, в том числе мясо и молочные продукты.
Реклама
Участникам встречи рассказали об особенностях заболевания, лекарственном обеспечении и необходимой диете. Спикерами стали заведующий медико-генетическим центров Артур Латыпов и заведующая центром орфанных заболеваний Елена Проскурина.
Встреча стала первой в постковидный период. Их продолжат проводить на регулярной основе.
Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием.
Больницы
Врачи
Реклама
Реклама