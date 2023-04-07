Подмосковье 07 апреля 2023, 16:56 Встреча для пациентов с генетическими заболеваниями прошла в МОНИКИ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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Медико-генетический центр МОНИКИ провел встречу для семей с генетическими заболеваниями. Им рассказали, как в Подмосковье оказывают помощь пациентам с фенилкетонурией, при котором в организме нарушается обмен аминокислот.

При фенилкетонурии организм человека не в состоянии усваивать белковую пищу, в том числе мясо и молочные продукты.

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Участникам встречи рассказали об особенностях заболевания, лекарственном обеспечении и необходимой диете. Спикерами стали заведующий медико-генетическим центров Артур Латыпов и заведующая центром орфанных заболеваний Елена Проскурина.

Встреча стала первой в постковидный период. Их продолжат проводить на регулярной основе.

Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием.