Подмосковье 05 апреля 2023, 13:15 Встреча архиепископа Подольского и Люберецкого с педагогами прошла в школе № 1 в Котельниках

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Встреча архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия с педагогами прошла в школе № 1 в Котельниках. За круглым столом участники поделились своим опытом в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.

Директор школы № 1 Татьяна Баранова рассказала, что изюминкой работы по нравственному воспитанию учеников стал киноклуб.

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«Мы просматриваем фильмы духовно-нравственной значимости, патриотической направленности. Помимо просмотра, проводятся лектории. На них мы обсуждаем, как важно заниматься нравственным воспитанием», — сказала Татьяна Баранова.

Архиепископ поделился с педагогами своим взглядом на эту тему.

«Образовательная и воспитательная функция школы <…> совместно с семейными традициями и с теми традициями, которые есть в культуре нашего народа, в обычаях, в жизни религиозной, — все это служит на реализацию очень благих, добрых и хороших целей», — отметил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Участие в обсуждении принял глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин. Он поблагодарил учителей за ежедневный труд и вручил архиепископу символичный подарок — рукописную икону Сергия Радонежского. Она является покровителем учеников и педагогов.

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