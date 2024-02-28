Подмосковье 28 февраля 2024, 11:54 Встреча Анны Кротовой с руководителями молодежных организаций прошла в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава городского округа Лобня Анна Кротова встретилась с представителями местных отделений «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтеров Подмосковья». Организации объединяют более 300 человек.

Представители молодежных организаций принимают участие во всех мероприятиях округа. Ребята поделилась с Анной Кротовой идеями по реализации социально значимых проектов.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

«Просто не представляю, как они все успевают. И на встречах выездной администрации помогают, и на спортивных мероприятиях настроение создают. Собирают и даже сами отвозят подарки для наших бойцов и гуманитарную помощь жителям новых регионов. Всегда готовы помочь тем, кому нужна поддержка», — отметила Анна Владимировна.

Ранее Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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