Важное 23 января 2024, 17:45 Законы по ЖКХ стали ключевой темой встречи губернатора Воробьева и председателя Госдумы Володина Автор фото: Антон Чернов

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и губернатор Московской области Андрей Воробьев провели рабочую встречу. В основу диалога легли вопросы по ЖКХ и социально-экономическому развитию региона.

Законопроекты в сфере ЖКХ — то, на чем сделали главный акцент. Коммунальная авария на частной котельной в Подольске 4 января стала одной из самых тяжелых для Подмосковья за все время.

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В связи с этим Вячеслав Володин и Андрей Воробьев посвятили встречу новым законодательным решениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сказано на сайте палаты парламента.

После того как в микрорайоне Климовск в Подольске случилась масштабная авария, оставившая без отопления тысячи людей, депутаты единогласно одобрили передачу частной котельной в собственность городского округа.

Госдума создала 16 января профильную рабочую группу, а 17-го Вячеслав Володин дал поручение проанализировать состояние объектов ЖКХ в российских регионах.

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