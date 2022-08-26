Вспышку чумы свиней зафиксировали в Талдоме

Важная информация поступила из ГБУ ветеринарии Московской области «Территориальное ветеринарное управление № 5». Оно проинформировало о том, что в Талдоме в Подмосковье возник очаг африканской чумы свиней.

Такие данные были получены при ПЦР-исследовании патологического материала, который был отобран у трупов свиней. Животные принадлежали ООО «Неофам-Григорово». В ПЦР-тестах обнаружили ДНК вируса африканской чумы свиней.

Ранее жителям напомнили, что эту болезнь свинья может подцепить при контакте с переболевшим животным, а также через корм или через предметы ухода. Первые признаки попадания вируса в организм могут стать видными через три — пятнадцать дней. У свиней повышается температура, начинаются кашель и одышка, постепенно начинает пропадать аппетит. На коже могут появиться красно-фиолетовые пятна. Обычно свинья умирает через один — пять дней.

Единственный способ борьбы с заболеванием — карантин. Всех свиней в зоне заражения умерщвляют и сжигают их туши. Также сжечь нужно навоз, остатки корма и наиболее ветхие помещения. На месте проводится дезинфекция.

Если обнаружена вспышка чумы свиней, следует перенести все свиноводческие хозяйства на альтернативные виды животноводства — на овец, коз, птиц. Свиней же по первому требованию ветеринаров нужно предоставлять для осмотра и информировать обо всех случаях заболевания или смерти животных.

Следует исключить ввоз свиней, у которых нет ветеринарных сопроводительных документов или же из тех районов, где неблагополучная обстановка по чуме свиней. Обязательно исключить контакты свиней с дикими кабанами, не пускать их на выгул.

Закупка кормов должна производиться только с документами и только из благополучных районов. Пищевые отходы не следует давать свиньям без их предварительной варки в течение получаса после закипания. Нужно проводить дезинфекцию одежды и обуви при входе в места содержания свиней, а также регулярно мыть инвентарь, который задействуется в свинарнике. На постоянной основе нужно проводить мероприятия по дезинсекции и дератизации в хозяйстве.

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