Вспомнить о важном, играя. Что такое «РосКвиз» и как он связан с годовщиной Победы?

Тяжелую историю Великой Отечественной Войны ежедневно узнают сотни посетителей Музея современной истории. Но эта группа отличается от остальных — подмосковные учителя, школьники, студенты, общественники выиграли поездку на «РосКвизе». Это всем знакомый квиз, только вопросы здесь исключительно о России, а значит, и об истории Великой Отечественной войны.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы знаем, что в самые тяжелые дни блокадного Ленинграда норма выдачи хлеба снизилась до 125 граммов», — говорит финалист «РосКвиза» в Московской области Вероника Чистякова.

Источник фото: телеканал «360»

Этого вопроса на «РосКвизе» не было. Но участница игры — опытный историк из подмосковной школы. Она рассказала, что нового может почерпнуть учитель истории из этой игры.

«Ну, например, то, что еду обливали керосином, чтобы актеры ее не съели», — рассказывает Вероника Чистякова.

Источник фото: телеканал «360»

Особенности кинематографа военных лет — часть выставки, которую не изучишь за часовую экскурсию. Немало времени ушло и на составление вопросов для «РосКвиза». Это командная работа сотрудников Музея современной истории России, и не только их. Среди составителей вопросов, к примеру, есть и летчик-космонавт Максим Сураев.

«Я не участвовал в команде, потому что тоже участвую в составлении вопросов. Поэтому это будет нечестно», — сказал депутат Госдумы, летчик-космонавт Максим Сураев.

Источник фото: телеканал «360»

Стать участником «РосКвиза» может любой желающий от 16 лет и старше. Начиная с апреля проведут целую серию «РосКвизов» на территории всего Подмосковья.С расписанием можно ознакомиться на сайтах городских округов.