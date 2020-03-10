Вспомнить о важном, играя. Что такое «РосКвиз» и как он связан с годовщиной Победы?
«Мы знаем, что в самые тяжелые дни блокадного Ленинграда норма выдачи хлеба снизилась до 125 граммов», — говорит финалист «РосКвиза» в Московской области Вероника Чистякова.
Этого вопроса на «РосКвизе» не было. Но участница игры — опытный историк из подмосковной школы. Она рассказала, что нового может почерпнуть учитель истории из этой игры.
«Ну, например, то, что еду обливали керосином, чтобы актеры ее не съели», — рассказывает Вероника Чистякова.
Особенности кинематографа военных лет — часть выставки, которую не изучишь за часовую экскурсию. Немало времени ушло и на составление вопросов для «РосКвиза». Это командная работа сотрудников Музея современной истории России, и не только их. Среди составителей вопросов, к примеру, есть и летчик-космонавт Максим Сураев.
«Я не участвовал в команде, потому что тоже участвую в составлении вопросов. Поэтому это будет нечестно», — сказал депутат Госдумы, летчик-космонавт Максим Сураев.
Стать участником «РосКвиза» может любой желающий от 16 лет и старше. Начиная с апреля проведут целую серию «РосКвизов» на территории всего Подмосковья.С расписанием можно ознакомиться на сайтах городских округов.