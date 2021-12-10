Всю поддержку для предпринимателей в Подмосковье перевели в цифру

Предпринимателям Московской области доступны все меры поддержки в электронном формате. Об этом на всероссийском образовательном бизнес-форуме «Репутация» рассказала министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

Глава подмосковного Мининвеста выступила в рамках сессии «Технологии будущего. Цифровизация». В обсуждении процессов цифровизации также приняли участие венчурный инвестор, специалист в области инноваций и блокчейн-технологий Александр Бородич, основатель и гендиректор компании «МАСТЕРТЕЛ» Виталий Езопов, основатель Positive Technologies Юрий Максимов и другие предприниматели.

«Наша задача обеспечить бесшовный процесс оказания поддержки бизнесу, поэтому все программы поддержки в Подмосковье переведены в электронный формат. Субсидии на покупку и лизинг оборудования, оформление льготных займов, компенсация затрат на маркетплейсы — все это и многое другое за счет цифровизации процессов доступно в электронном виде», — сказала Екатерина Зиновьева.

Министр добавила, что только по программам субсидирования затрат на оборудование в этом году было получено около 1,5 тысячи заявок.

Несмотря на высокий уровень цифровизации в регионе всех сфер деятельности, эти процессы продолжают активно развиваться, подчеркнула Зиновьева. Так, в Подмосковье сейчас создают инфраструктуру для цифровой промышленности — строят Центры обработки данных (ЦОД).

Не стоит на месте и электронная промышленность. С начала года индекс производства компьютеров, электронных и оптических изделий в Московской области составил 112,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Так, сегодня в Дубне стартовало строительство крупнейшего в России производства вычислительной техники компании Yadro Fab Dubnа. Предприятие планируют запустить в 2023 году.