В Сергиевом Посаде байкер из «Ночных волков» Аркадий Холопов пишет иконы. Его работы украшают храмы разных городов и стран. Последний год он трудится для Воскресенского подворья.

Иеромонах Гурий, настоятель Воскресенского храма, в котором трудится байкер, — друг Аркадия. Он тоже увлекается мотоциклами. Сейчас Аркадий обновляет иконы к 200-летию храма, которое будет в этом году.

Дома у иконописца — целая мастерская. Сейчас он работает над иконой для женского монастыря. У Аркадия четверо детей. Младшая дочка Марья вовсю хозяйничает в мастерской. Иконописец передает свои навыки детям, как в свое время делал его отец-художник.

На вопрос, что приносит больше удовольствия — мотоцикл или работа с красками и карандашами, Аркадий ответить затрудняется. Говорит, его жизнь — это контрасты. Скучать некогда, только вдохновляться и творить.

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