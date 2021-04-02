«Вся земля работает». Губернатор Подмосковья объяснил, как в регионе справляются с борщевиком

Борщевик в Подмосковье рос там, где никто не возделывал землю. Сейчас эта проблема решена практически полностью — гектары в регионе не простаивают. Осталось справиться с сорняком на придорожных полосах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о борьбе с борщевиком в интервью телеканалу «Россия 24».

«Борщевика было много там, где земля не работает. Сейчас в Подмосковье, без преувеличения скажу: вся земля <…>, под 950 тысяч гектаров, работает. То есть она пашется, на ней выращивают различные культуры, это радует, это хорошо — там нет места борщевику. Там есть место культурам, у которых есть спрос на рынке», — сказал глава региона, разделив касающуюся сорняка проблему на две части.

Ко второй Воробьев отнес произрастание борщевика на придорожных полосах. Тему он назвал актуальной, как и вопрос наличия этого растения на частных территориях.

«Условно, у тебя есть частная земля и растет борщевик — это не радует. Мы отвечаем, в первую очередь, за придорожные полосы. У нас [есть] целая программа», — рассказал губернатор.

Специалисты получают снимки растущего вдоль дорог борщевика и обрабатывают сорняки. Делать это приходится не один раз.

«Это не просто — покосил и забыл. Так не получается — живучая и вредная культура. Есть определенный протокол. Три раза мы химикатами вытравливаем этот борщевик и следим. Работу ведем и надеемся, что жители замечают это. <…> Мы работаем над этим», — заключил Андрей Воробьев.