Депутата Владимира Вшивцева наградили за вклад в законодательство Подмосковья
Депутата Мособлдумы Владимира Вшивцева наградили за его вклад в развитие законодательства Подмосковья и большие заслуги в деле государственного строительства. Он получил знак Преподобного Сергия Радонежского.
Награду вручил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он передал почетный знак на 145-м заседании регионального парламента.
Наш коллега Владимир Сергеевич, безусловно, заслужил такую награду. Он уже в течение пяти лет добросовестно исполняет свои обязанности в качестве депутата, работает на благо жителей Подмосковья
Вшивцев — заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики.
Его наградили в соответствии с постановлением губернатора за большой вклад в развитие законодательства Подмосковья, его заслуги в деле государственного строительства и высокие результаты в профессиональной деятельности.