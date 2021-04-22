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    22 апреля 2021, 16:52

    Депутата Владимира Вшивцева наградили за вклад в законодательство Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Депутата Мособлдумы Владимира Вшивцева наградили за его вклад в развитие законодательства Подмосковья и большие заслуги в деле государственного строительства. Он получил знак Преподобного Сергия Радонежского.

    Депутата Владимира Вшивцева наградили за вклад в законодательство Подмосковья | Изображение 1

    Награду вручил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он передал почетный знак на 145-м заседании регионального парламента.

    Наш коллега Владимир Сергеевич, безусловно, заслужил такую награду. Он уже в течение пяти лет добросовестно исполняет свои обязанности в качестве депутата, работает на благо жителей Подмосковья

    Игорь Брынцалов.

    Вшивцев — заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики.

    Его наградили в соответствии с постановлением губернатора за большой вклад в развитие законодательства Подмосковья, его заслуги в деле государственного строительства и высокие результаты в профессиональной деятельности.