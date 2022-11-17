Подмосковье 17 ноября 2022, 19:42 Всесезонные брендированные шины закупили для подмосковных автобусов

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Предприятие Мострансавто получило более пяти тысяч шин. Часть полученных покрышек имеет логотипы Мострансавто.

По договору с компанией-производителем покрышек оставшуюся часть партии Мострансавто получит в январе 2023 года.

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Шины для автобусов большого, среднего и малого классов, поставили в четырех типоразмерах: 185/75R16C, 245/70R19, 275/70R22,5 и 295/80R22,5.

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На внешней боковине покрышек изображен логотип предприятия, а также размещено название.

Всесезонные покрышки разработали специально для общественного транспорта. Они дают автомобилю хорошее сцепление с дорогой.

Мострансавто обслуживает более 1200 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему региону. Ежедневно на маршруты выходят около четырех тысяч автобусов.