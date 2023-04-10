Подмосковье 10 апреля 2023, 18:13 Всероссийскую ярмарку вакансий с экскурсиями на промышленные предприятия проведут в Подмосковье Unsplash

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Подмосковье готовится к всероссийской ярмарке вакансий, в рамках которой состоятся промышленные туры на крупные предприятия — об этом в эфире «Область перемен» сообщила директор регионального Центра занятости населения Светлана Скородумова. Другие гости программы рассказали о новом формате социального предпринимательства и благоустройстве городов.

Новые возможности

На этой неделе в Подмосковье стартует ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Одна из важных особенностей мероприятия — это предоставление условий по смене профессии для тех, кто хочет изучить что-то новое.

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«Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет во всех субъектах страны. У нас, в Подмосковье, будут разноплановые площадки. Это и обычная классическая ярмарка, и флагманская площадка с тренингами и мастер-классами. Также будут организованы промышленные туры, предприятия проведут экскурсии», — рассказала директор Центра занятости населения Московской области Светлана Скородумова.

В Подмосковье регулярно проводятся подобные мероприятия, только меньшего масштаба. Например, уже 15 апреля вакансии представят на ярмарке резидентов особой экономической зоны «Дубна».

Социальный бизнес

Социальный бизнес-парк «Улей» — новое явление в Подмосковье. Мама приводит ребенка, получает сразу несколько услуг: это мини-сад, кружки, занятия с логопедом, и так далее. При этом специалисты в сфере образования, медицины и досуга находят здесь работу и сотрудничают, а не конкурируют между собой.

Клиенты семейного центра — это семьи с детьми, а участники социального бизнес-парка — предприниматели в сфере семьи и детства. Те самые логопеды, аниматоры, воспитатели и другие.

«Мы, социальные предприниматели, как пчелки в улье трудимся бок о бок, находясь в одном помещении. Наш семейный центр действительно похож на большой дружный улей, где все время что-то происходит», — говорит сооснователь социального бизнес-парка «Улей» Екатерина Кузнецова.

На благо жителей

Уже пятый год подряд Подмосковье занимает лидирующие места во всероссийском рейтинге качества городской среды. Впереди только Москва и Санкт-Петербург.

В числе первых по благоустройству в 2022 году оказались Мытищи, Реутов и Можайск. Сейчас в центре внимания Клин — в городе реализуется масштабный проект реконструкции городского центра.

«Московская область — это маленькая копия России. Здесь встречаются разного формата города, поселения. За счет того, что регион находится близко к столице, он имеет более активный энергетический ресурс и благодаря этому успешно и активно развивается», — отметил член Союза архитекторов России Юрий Виссарионов.

Сезон благоустройства и наведения чистоты активно стартовал в Подмосковье — для этого разработали отдельный алгоритм. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 22 апреля состоится традиционный субботник.