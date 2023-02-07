Подмосковье 07 февраля 2023, 16:05 Всероссийскую акцию «Широкая Масленица» проведут в школах Подмосковья в конце февраля Unsplash

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Акция пройдет в школах Московской области с 20 по 26 февраля. Фольклорные коллективы из разных уголков России расскажут ребятам о традициях каждого из семи дней масленичной недели.

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«Широкая Масленица» познакомит школьников с историей народного праздника. Фольклорные коллективы подготовили видеоролики, которые будут размещены на портале Культурадляшкольников.РФ и в социальной сети ВКонтакте. Например, 21 февраля свой номер представит фольклорный ансамбль «Радоница» из Клинской детской школы искусств имени Чайковского.

Во время масленичной недели подмосковные школьники смогут принять участие в онлайн-играх и мастер-классах по изготовлению куклы-чучела. Участники могут подготовить работы в номинациях «Масленичная песня», «Масленичная кукла-чучело» и «Устное творчество» и выложить видео с хештегом #масленицакдш в социальной сети ВКонтакте. Жюри выберет 10 лучших работ, которые будут опубликованы на портале Культурадляшкольников.РФ. Победители получат подарки от проекта.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье.