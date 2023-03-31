Подмосковье 31 марта 2023, 15:57 Всероссийскую акцию ко Всемирному дню здоровья проведут в Подмосковье в апреле Unsplash

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Масштабную акцию «Будь здоров!» проведут по всей России с 7 по 10 апреля, и Подмосковье станет одной из площадок для мероприятий. Организаторами проекта выступают участники движения «Волонтеры-медики».

В рамках акции будут проведены выездные лекции и семинары, организованы уроки здоровья в школах и мастер-классы для жителей всех возрастов.

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Цель мероприятий — рассказать о здоровом образе жизни и популяризировать сферу здравоохранения. Волонтеры подготовили интеллектуальные игры, соревнования, массовые зарядки и спортивные активности. В акции примут участие лидеры общественного мнения, спортсмены, а также представители бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Воробьев призвал окончательно решить вопрос с дефицитом врачей в регионе.

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