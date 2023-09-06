Подмосковье 06 сентября 2023, 18:01 Всероссийский забег «Кросс нации» пройдет 16 сентября в Шатуре Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Всероссийский день бега «Кросс нации» проведут в Шатуре 16 сентября. Для участников подготовят несколько дистанций в зависимости от возраста и уровня подготовки.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, спортивный праздник проводят с 2004 года. Он традиционно проходит в третью субботу сентября в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Для участников подготовят дистанции от одного до 12 километров.

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В прошлом году «Кросс нации» собрал свыше тысячи спортсменов из Подмосковья.

Для участия нужно заполнить форму по ссылке до 14 сентября.

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