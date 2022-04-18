Всероссийский турнир по сумо провели в Серебряных Прудах

Всероссийский турнир по сумо памяти Героя Советского Союза П. И. Романова прошел в Серебряных Прудах. За награды боролись более 200 спортсменов из десяти регионов России, в том числе из Республики Тыва, Краснодарского края, Калуги, Нижнего Новгорода, Самары и Подмосковья.

Правила этого вида единоборства предельно просты: побеждает тот, кто вытолкнет соперника из круга или вынудит его коснуться ковра какой-либо частью тела, кроме ступней.

Схватки в сумо скоротечны. Всего несколько секунд — и первую победу одерживает Алексей Королев из Краснодара. Именно мощная динамика и энергичность заставила юного спортсмена сменить татами на дохе. До сумо Алексей семь лет занимался дзюдо.

Стереотип, что сумо — исключительно мужской вид спорта, разрушила Дарья Калмыкова из Удмуртии. Занятия танцами и увлечение туризмом спортсменка поменяла на единоборства всего три года назад. За это время она стала лучшей сумоисткой в республике, а на всероссийских соревнованиях заняла второе место. Дарья считает, что сумо — замечательный вид спорта.

«Тут не бьют по лицу, а очень красиво и эстетично выносят из круга, как принцессу», — шутит спортсменка.

Глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин отметил, что участники высоко оценили турнир и качество его проведения.

«У нас есть таланты, которые уже защищают в том числе и страну, поэтому в сумо пошло развитие. И мы сегодня принимаем общероссийский турнир», — сказал Павлихин.

Турнир по сумо в Серебряных Прудах посвятили памяти Героя Советского Союза Петра Романова. С 1941 по 1945 год он воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Совершил более 200 боевых вылетов. Погиб в апреле 1945 года в воздушном бою под Берлином.