Подмосковье 17 апреля 2023, 01:30 Всероссийский турнир по сумо прошел в Серебряных Прудах

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Всероссийский турнир по сумо состоялся в Серебряных Прудах. В соревнованиях приняли участие порядка 200 спортсменов из Москвы и области.

Мероприятие посвятили памяти Героя Советского Союза, летчика Петру Романову, уроженцу города. По словам главы Серебряных Прудов Олега Павлихина, в округе проводится множество спортивных мероприятий, которые носят имена выдающихся военных деятелей, связанных с городом.

Восточными единоборствами в округе занимаются порядка 300 спортсменов. На соревнованиях по сумо Серебряные Пруды представили 30 борцов, 25 из которых стали призерами турнира. Спортсмены выступят на чемпионате России в Орле 27 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в Подмосковье.