Подмосковье 08 июля 2023, 14:57 Всероссийский турнир по спортивному туризму стартовал в Воскресенске

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Соревнования Кубка России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях стартовали в Воскресенске. За победу борются более 550 участников из 33 субъектов страны.

Всероссийский турнир проводят в округе в шестой раз. Сосновая лесополоса с возвышенностями соответствует всем необходимым требованиям соревнований. Среди участников — юноши и девушки 14-15 лет, а также юниоры до 21 года и опытные спортсмены от 22 лет и старше.

«У нас соревнования в четырех видах программ, две из них — это личные. Сегодня у нас проходит дисциплина „связка“, когда спортсмены вдвоем стартуют и бегут дистанцию. Здесь представлены все сильнейшие регионы, в которых спортивный туризм культивируется. Поскольку это крупнейший старт в сезоне, до конца будет интрига сохранена», — рассказал главный судья турнира Андрей Писанов.

Для контроля прохождения дистанции на соревнованиях используют электронную система отметки SPORTident. На плечах у участников установлен чип, который при прохождении этапов фиксирует хронометраж. Результат определяют с точностью до секунды.

Церемония закрытия соревнований состоится 9 июля. В заключительный день состязаний спортсмены преодолеют командную дистанцию от 10 до 15 километров с ориентированием по карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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