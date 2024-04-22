Подмосковье 22 апреля 2024, 13:03 Всероссийский турнир по гандболу прошел в Чехове «Герои города»

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Всероссийские соревнования по гандболу «Герои Города» среди команд любителей и профессионалов прошли в Чехове. Матчи прошли среди юношей, девушек, женщин, а также мужчин-профессионалов и любителей.

В каждой категории определили призеров и победителей. Так, лучшей среди профессионалов стала команда «Университет-Спорта». ​Среди любителей равных не оказалось клубу «Пегас».

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В женском дивизионе первое место заняли спортсменки из «РусФуТим». Среди юношей первое место заняла команда «Вымпел юноши». ​В категории «Девушки» награды высшего достоинства достались спортсменкам из команды «Губернские песцы».

В пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области отметили, что две из пяти финальных встреч закончились серией пенальти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

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