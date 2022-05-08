Всероссийский турнир по боксу «Знамя Победы» прошел в Серпухове

В Серпухове прошел всероссийский турнир по боксу «Знамя Победы», посвященный 77-летней годовщины Победы. Особенность этих соревнований — просмотр ближайшего резерва тренерским штабом сборных РФ. На мероприятии присутствовали генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, чемпионы в этом виде спорта и блогер Хабиб.

«Я отношусь ко всем своим боксерам, как к детям. Для меня они все родные. Я очень сожалею, когда кто-то проигрывает. Но радуюсь я исключительно за всех», — заявила «360» Татьяна Кириенко.

Она отметила, что в таком контактном виде спорта важна поддержка. Соревнования проходили в 13 весовых категориях у мужчин, и в 12 — у женщин.

«В Серпухове всегда все проводится на высшем уровне. Турнир замечательный — я смотрю по организации. Зал оформлен, картинка хорошая. Ну и, конечно, интересные бои!» — поделился эмоциями двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов.

Серпухов славится своими традициями — именно этот город подарил миру братьев Чудиновых. В зале было много знаменитостей. Двукратный чемпион мира по боксу Евгений Макаренко поделился с «360», что сегодня болеет за своих ребят — два спортсмена с Урала приблизились к финалу.

«Спасибо, конечно, всем — Федерации бокса России, руководству за ту поддержку, которую они оказывают региональным федерациям», — сказал двукратный чемпион мира по боксу Евгений Макаренко.

Для болельщиков, помимо зрелищных боев, предусмотрели и культурную программу — аттракционы, концерты. А титулованные боксеры, среди них был Александр Поветкин и многие другие, провели мастер-классы. Блогер Хабиб Шарипов выступил на сцене.

«Большая честь сегодня выступать для народа и поделиться своим творчеством. Сегодня спел военную песню — был сюрприз. Я подготовился и сделал это», — заявил музыкант.

В Серпухове на 9 Мая подготовили широкую программу — выставку оружия, военной и пожарной техники. Для гостей доступны исторические реконструкции. На мероприятие позвали ветеранов, семьи военнослужащих, деятелей культуры и искусства. На главной сцене выступят Ольга Бузова, Диана Гурцкая и многие другие. Запланирован салют.