Подмосковье 13 марта 2024, 12:53 Всероссийский турнир по боксу стартовал в Балашихе Телеканал «360»

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Соревнования по боксу на призы заслуженного мастера спорта Советского союза Виктора Агеева начались в Балашихе. Турнир собрал в ледовом дворце спортсменов из 15 регионов страны.

На соревнования приехали представители Москвы, Архангельской, Астраханской, Вологодской, Псковской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Санкт-Петербурга и других регионов России.

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Бои будут проводиться в течение пяти дней среди участников в 13 весовых категориях. Балашиху на турнире представят 20 спортсменов. Заключительные бои пройдут на «Арене Балашиха» 16 марта в 17:00.

«Наша школа профессионально подходит к подготовке, а наш боксер Дмитрий Двали успешно выступает. Поэтому все ребята имеют реальные шансы на победу», — сказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха Никита Тарасевич.

Он добавил, что турнир по боксу проводят в Балашихе с 2001 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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