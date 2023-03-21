Подмосковье 21 марта 2023, 10:59 Всероссийский турнир по баскетболу пройдет в ТЦ «Мега Химки» 22 и 23 марта

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Всероссийский турнир по баскетболу 3×3 пройдет в рамках Winline чемпионата России на базе торгового центра «Мега Химки». Посмотреть соревнования можно будет 22 и 23 марта с 12:00 до 20:00.

Среди 12 команд-участниц два коллектива представляют химкинский Центр спортивной подготовки № 5. Это команды Khimki Power и «Союз». Первые под руководством играющего тренера Даниила Абрамовского на прошлой игре вышли из тандема «Претендент» в «Мастер». Вторые, подопечные заслуженного тренера России Владимира Агабабьяна, успешно выступили в дебютном для себя тандеме и перешли в дивизион выше.

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В рамках тандема пройдут несколько отдельных турниров, которые продлятся два дня. В каждом турнире выберут своего победителя. Если в первый день не получилось, во второй все можно начать с нуля. Участвуют те же команды, но сочетания групп другие.

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«Радостно, что этап всероссийского чемпионата по баскетболу решили провести в Химках. В нашем городе очень много внимания уделяется развитию спортивной инфраструктуры и популяризации здорового образа жизни. Это одна из приоритетных задач, которая стоит и перед советом депутатов, и перед администрацией округа», — отметил депутат Евгений Иноземцев.

Накануне соревнований, 21 марта, чемпионы России по баскетболу 3×3 из команды «Инаномо» проведут в торговом центре «Мега Химки» мастер-класс. Он пройдет в центре Вкусного бульвара с 12:00 до 14:00. После этого начнется автограф-сессия Александра Зуева, игрока команды «Boinord Pro», воспитанника Химок, серебряного призера Олимпийских игр в Токио.

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