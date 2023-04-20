Подмосковье 20 апреля 2023, 11:38 Всероссийский субботник в Подмосковье охватит более тысячи локаций 22 апреля

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Более тысячи площадок очистят в Подмосковье на всероссийском субботнике 22 апреля. Инвентарь для уборки можно будет получить в 770 пунктах.

«Всероссийский субботник пройдет уже в эту субботу, 22 апреля. В Подмосковье определено более тысячи площадок проведения мероприятия и 771 место выдачи инвентаря. Приглашаем всех жителей принять участие в главном празднике чистоты и порядка», — призвал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Полный список площадок для уборки опубликован на сайте министерства благоустройства региона. Для участников акции приготовили около девяти тысяч лопат, почти 19 тысяч граблей, более четырех тысяч кистей, более 27 тысяч литров краски, свыше 150 тысяч мусорных мешков и 76 тысяч перчаток. Для высадки в парках и скверах закуплено 1777 саженцев деревьев и 2849 саженцев кустарников. Получить инвентарь можно по адресам, указанным по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал традиционный субботник 22 апреля. Он отметил, что событие, как и прежде, отчасти пройдет в праздничном формате.

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