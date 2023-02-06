Подмосковье 06 февраля 2023, 15:48 Всероссийский студенческий корпус спасателей открыли в Пушкино

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Всероссийский студенческий корпус спасателей и молодежно-досуговый центр в Пушкино «Точка притяжения» подписали официальное соглашение о сотрудничестве. Теперь в округе будут готовить добровольцев-спасателей для работы при чрезвычайных ситуациях.

«У нас большой опыт системной работы с молодежью. Проводим соревнования, учебно-тренировочные сборы и интерактивные занятия», — сообщил председатель совета студенческого корпуса спасателей Московской области Никита Еськин.

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Он также подчеркнул, что в ближайшее время студентов обеспечат всем необходимым: методическими материалами, аптечками, форменной одеждой и другим оборудованием.

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Куратор пушкинского отряда Артем Думкин подчеркнул, что занятия проводятся четыре раза в неделю. На них ребят научат строевой, физической и альпинистской подготовке, оказанию первой помощи, а также блоку радиационной, химической и биологической защиты. В этом году отряды также начнут работать в Чехове, Дзержинском и других городах Московской области.

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