Всероссийский слет волонтеров стартовал в Подмосковье. Подростков научат бороться с зависимостями

Подмосковье принимает Всероссийский слет волонтеров: 200 добровольцев из 17 регионов России собрались в деревне Аксаково, в Мытищах. Три дня эксперты форума будут работать с подростками по особым программам. Это проекты по борьбе с алкогольной, психотропной и игрозависимостью.

Бессонная ночь — 12 часов в автобусе и даже после этого рвения меньше не стало. Команда из Луганска спешит на форум. Павел Ананьев из Северодонецка, учится в ЛНР. Сюда приехал не просто так.

«Это новые знакомства. Можно пообщаться с людьми интересными. Для меня, я первый раз в РФ, и мне интересно пообщаться здесь с людьми, просто пообщаться», — сказал Павел Ананьев, участник Всероссийского слета волонтеров.

И это точно получится. Читать подросткам лекции здесь не собираются, это будет живой диалог с экспертами. В том числе и через киноискусство. Этот фильм сделан специально для подростков — для тех, которых легко сбить с пути ЗОЖа.

«Ребята — наши волонтеры — это люди, которые воплощают ценности в своем поведении. Они не курят. Они в тот момент, когда узнают, что кто-то в окружении является наркоманом, они привлекают внимание взрослых, учителей. Тех людей, которые могут повлиять на ситуацию», — сказал Дамир Нигматянов, член правления организации «Общее дело».

О том, что в такой ситуации выходить на личное общение с подверженным самому волонтеру не стоит, здесь тоже говорят. Проекты разработали топовые международные психологи, семинары одобрили министерство образования и здравоохранения.

«Правительство Московской области поддержало этот слет. Наша организация — она вышла из Московской области, мы изначально были межрегионального подмосковной организацией, вот выросли в общероссийский формат, Подмосковье — это наша альмаматер, поэтому мы на подмосковной земле ж этот слет собрали», — сказал Леонид Варламов, председатель Общероссийской общественной организации «Общее дело».

Источник фото: телеканал «360»

Основная идея: информация «от сверстника к сверстнику». Так и доверия больше, и понимание четче. Ведь чтобы на дискотеке было весело — не обязательно пить алкоголь, и лучше всего эту информацию подростки воспримут от друзей.

«Зачем вам все это нужно? На примере нашего отряда скажу, мы горим этим, живем и волонтерство для нас — это уже что-то большее, чем хобби. Некоторые ребята хотят связать волонтерство со своей профессией в будущем», — сказала Аигерим Даньярова, участница Всероссийского слета волонтеров.

Близкое волонтерству направление — педагогическое — собирается выбрать и Алена Комина из Якутии. Школьница планирует стать учителем истории. А пока помогает прохожим, и близким. Недавно защитила младшего брата от нападения хулиганов.

«Он шел в школу, это было средь бела дня, к нему подошли какие-то люди под шофе и воспользовались тем, что он маленький беззащитный и хотели у него вымогать мобильное устройство. Я в этот момент шла в магазин за хлебом. Мне там пришлось применить физическую силу и накричать», — сказала Алена Комина, участница Всероссийского слета волонтеров.

Источник фото: телеканал «360»

Организовывать командную работу будут координаторы. Этих людей тоже подбирали по особым приметам: чистота мыслей и креатив. И найти таких получилось.

После слета ребята отправятся в свои города и там расскажут сверстникам, как выбрать свой путь, найти настоящих друзей, как грамотно помочь другим в трудной ситуации.