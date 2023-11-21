Подмосковье 21 ноября 2023, 10:06 Всероссийский съезд операторов капитального ремонта прошел в Подмосковье Unsplash

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Всероссийский съезд операторов капитального ремонта завершился в Подмосковье. Он прошел в восьмой раз.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, Фонд капитального ремонта вышел с предложениями по совершенствованию нормативно-правовых актов. В ведомстве уверены, что инициатива не останется без внимания.

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Мероприятие организовали Министерство строительства и ЖКХ России и Ассоциация региональных операторов капремонта.

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