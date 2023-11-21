21 ноября 2023, 10:06
Всероссийский съезд операторов капитального ремонта прошел в Подмосковье
Всероссийский съезд операторов капитального ремонта завершился в Подмосковье. Он прошел в восьмой раз.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, Фонд капитального ремонта вышел с предложениями по совершенствованию нормативно-правовых актов. В ведомстве уверены, что инициатива не останется без внимания.
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Мероприятие организовали Министерство строительства и ЖКХ России и Ассоциация региональных операторов капремонта.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Ремонтные работы
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