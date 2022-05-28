Всероссийский любительский турнир по футболу среди женских команд прошел в Химках

Стадион «Новые Химки» стал местом встречи 16 любительских футбольных команд со всей России, где все игроки — это женщины. В их числе мамы юных чемпионов и будущих спортсменов. Встреча прошла в рамках турнира Football mom cup.

С идеей о проведении такого турнира мамы воспитанников химкинской спортивной школы обратились к главе городского округа Химки Дмитрию Волошину. Он поприветствовал эту инициативу.

В торжественном открытии турнира участниц приветствовали министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов, депутат Госдумы Ирина Роднина и известный спортивный журналист, комментатор Дмитрий Губерниев.

Старт соревнованиям дал глава городского округа Дмитрий Волошин.

«Химки — футбольная столица Подмосковья! И у нас в этот вид спорта играть умеют не только мужчины. Сегодня на стадионе „Новые Химки“ впервые проводим Всероссийский турнир по футболу среди женских любительских команд. Участницы — мамы юных чемпионов и будущих футболистов. Турнир собрал представительниц разных городов и регионов нашей страны — из Химок, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Великого Новгорода. Всего 16 команд, 240 участниц. Я желаю всем участникам удачи, а болельщикам — хорошего настроения. Химки — вперед!» — заявил Волошин.

Спортивное сражение за Football mom cup собрало множество зрителей. На трибунах кипели страсти даже ярче, чем во время крупных международных игр. Ведь за футболисток болели не просто фанаты, а дети и члены семей.

Ирина Роднина поделилась, что еще недавно женским футбольным командам было очень трудно заявить о себе, найти спонсоров, попасть в сетку телеэфира. Турнир в Химках показывает, что в нашем округе все иначе.

«Женщины, девушки, вы такие молодцы! Спасибо вам огромное! Дерзайте, побеждайте в соревнованиях и в своих мечтаниях, потому что за вами тянутся все! Интересного вам дня, хорошей игры и массы впечатлений!» — пожелала Ирина Роднина спортсменкам.

Многие из участниц турнира — мамы маленьких футболистов. В этот день они вышли на поле вместо своих детей и показали настоящий профессионализм и высокий уровень.

«Это первый подобный турнир в Подмосковье. Но, я уверен, что это только начало, первая страница в истории и скоро такие турниры станут доброй традицией. Объединятся все города нашего субъекта и мы сделаем огромный всероссийский фестиваль. Сегодня вы все победители, с праздником!» — подчеркнул министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Отличным настроением зарядил зрителей и участников Дмитрий Губерниев, который поблагодарил руководство Химок за великолепный спортивный праздник.

«Милые дамы, знайте, мы у ваших ног. Вы огромные молодцы», — обратился он к участницам соревнований.

В турнире приняли участие команды из Жуковского, Москвы, Великого Новгорода, Владимира, Санкт-Петербурга, Всеволожска, Клина, Боровичей, Железнодорожного, Ярославля и, конечно, Химок. Также на поле вышла сборная «Мисс футбольная мама».