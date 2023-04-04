Подмосковье 04 апреля 2023, 17:28 Всероссийский любительский турнир по гандболу пройдет в Чехове с 7 по 9 апреля Официальные соцсети проекта "Герои Города"

Читать 360tv в

Всероссийский любительский турнир по гандболу «Герои Города» пройдет в Чехове с 7 по 9 апреля. В соревнованиях примут участие 45 команд из шести городов России.

В турнире примут участие спортсмены в пяти категориях: юноши до 18 лет, девушки до 18 лет, женщины, мужчины-любители и мужчины-профессионалы.

Реклама

Первый день соревнований пройдет на малой и большой спортивных аренах Дворца спорта «Олимпийский», 8 апреля добавится площадка универсального спортивного зала «Надежды России». Финальный этап состоится 9 апреля, на двух аренах «Олимпийского».

За анонсами и расписанием игр можно следить в официальной группе проекта в «ВКонтакте». «Герои Города» — это крупнейший в России турнир по гандболу среди любителей. Первый турнир прошел в Чехове в мае 2017 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пожелал удачи ХК «Химик» из Воскресенска перед матчем с новокузнецким «Металлургом».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».