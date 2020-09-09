Молодых журналистов Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс

Роспечать и Международный пресс-клуб объявили о приеме работ на XVI Всероссийский конкурс молодых журналистов «Вызов — XXI век». Принять в нем участие смогут и журналисты из Подмосковья. Главные критерии — возраст до 25 лет и публикация материалов на социально значимые темы.

Организаторы приглашают как работников СМИ, так и внештатных авторов. На конкурс принимаются интервью, репортажи, статьи и другие материалы, вышедшие с августа 2019 по сентябрь 2020 года.

Победителей определят в номинациях: «Политика и экономика», «Портрет современника», «Межнациональные и межконфессиональные отношения», «75-летие Великой Победы».

Подать работу на конкурс можно до 10 октября 2020 года. Церемония награждения состоится в ноябре в Москве.

Жюри выберет по четыре победителя в каждой номинации — всего 16 авторов лучших работ.

Ранее более 200 ребят из Подмосковья стали финалистами конкурса Worldskills Russia — Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Конкурсы профессионального мастерства проводятся между студентами колледжей и техникумов возрастом до 22 лет. Ежегодно победители региональных конкурсов соревнуются в национальном финале. Далее из победителей формируется сборная страны для участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition.