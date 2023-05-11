Подмосковье 11 мая 2023, 16:52 Всероссийский конкурс «Учитель года» пройдет в Подмосковье

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Конкурс педагогов «Учитель года Подмосковья — 2023» начался в апреле в Серпухове. Победитель представит регион на всероссийском этапе состязания учителей, который состоится в Московской области. Об этом в эфире «Область перемен» рассказала зампред подмосковной организации профсоюза работников народного образования и науки России Вера Алхимова. Другие гости программы — генеральный директор ООО «Экологическое хозяйство „Спартак“» Валентина Сигаева и заместитель гендиректора по научной работе Сергиево-Посадского музея-заповедника Светлана Николаева — рассказали об истории производства органической молочной продукции в регионе и о мероприятиях в майские праздники.

Учитель года в Подмосковье

Региональный конкурс «Учитель года Подмосковья — 2023» начался в апреле в Серпухове. Испытания педагоги прошли в стенах Губернского колледжа. Победитель соревнований представит Московскую область на всероссийском конкурсе, который также пройдет в Подмосковье.

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В состязаниях за звание лучшего педагога борются как учителя со стажем, так и молодые специалисты. Одним из способов мотивации для начинающего педагога является развитие его активной жизненной позиции.

«Конкурс проходит в Подмосковье уже 34-й год. Последнее время — на базе Губернского колледжа. 52 человека принимали участие, было несколько этапов. Став лучшими в своих городских округах, они показали все, что умеют, уже на областном конкурсе», — отметила заместитель председателя подмосковной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Вера Алхимова.

Шатурскому экологическому хозяйству «Спартак» — 60

Экологическое хозяйство «Спартак» из городского округа Шатура в 2023 году отмечает 60-летие со дня основания. Предприятие стало первым производителем органической молочной продукции. Благодаря поддержке Минсельхоза и Мининвеста в хозяйстве продолжается активное развитие.

«1 апреля в этом году отметили 60 лет. Как удалось сохранить? В 2007-м хозяйство выкупили, оно было на грани банкротства. Тогда и появилась идея об организации органического производства молочки, были вложены инвестиции. В хозяйстве работали настоящие ветераны, которые отработали там почти всю свою жизнь, мы им очень благодарны», — поделилась генеральный директор ООО «Экологическое хозяйство „Спартак“» Валентина Сигаева.

День Победы в Сергиево-Посадском музее-заповеднике

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике прошли мероприятия, посвященные майским праздникам. В прошлом году руководство учреждения объявило о планах развития музея на ближайшие годы. Недавно здесь открылись выставки «Живая память» и «Трепет живой жизни», также музей предлагает городские экскурсии по программе «Пушкинская карта».

«Праздники — это всегда для нас самое рабочее время. За эти праздники порядка 2700 посетителей мы приняли, проводили экскурсии, специальные программы для праздничных дней. Праздник Великой Победы для нас всегда особенный. Наш город не был оккупирован, но здесь очень много работали для Победы», — рассказала замдиректора по научной работе Сергиево-Посадского музея-заповедника Светлана Николаева.

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