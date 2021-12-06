Свыше 10 участников из Подмосковья победили на всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв»

Итоги конкурса «Цифровой прорыв» подвели в России. Среди победителей 12 участников из Подмосковья. При этом всего к соревнованиям подключилась 251 команда. Лидеры смогли разделить между собой призовой фонд, а это 24 миллиона рублей.

Еще семи командам вручили гранты от партнеров конкурса — суммарно более двух миллионов рублей. «Цифровой прорыв» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что в кейсах, которые решали команды, — действительно нужные задачи, которые будут реализованы.

«Успел поговорить здесь с целым рядом компаний-заказчиков. Когда они ставили кейсы, которые их программисты решали бы от полугода до года, то сами не очень верили, что их возможно сделать за 48 часов, и теперь восхищаются и удивляются тому, что команды участников реально смогли выполнить эту работу», — подчеркнул Кириенко.

Он поблагодарил все организации, которые подготовили для участников интересные конкурсные задания.

Многие из заказчиков, дававших кейсы, уже в целом не скрывали, что они заинтересованы в приглашении участников к сотрудничеству и трудоустройству Сергей Кириенко.

Кириенко добавил, что ребята показали очень неожиданные, уникальные и крайне интересные решения.

«Все мы в очередной раз убедились, что наши IT-специалисты самые лучшие. Хочу выразить благодарность партнерам за поддержку этого проекта и интересные кейсы», — поделился генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он напомнил, что в 2019 году в Татарстане финал «Цифрового прорыва» попал в мировую Книгу рекордов Гиннесса.

И в этом году у нас тоже рекорд. Он не такой заметный внешне, но для нас очень важный. Через все чек-поинты прошли 93% команд — такого не было никогда. Это говорит о том, что участники действительно сильные Алексей Комиссаров.

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко добавил, что «Цифровой прорыв» объединяет бизнес, государство, лучшие IТ-кадры страны и общественные организации.

«Кейсы финала были особенно сложными, интересными и даже вполне футуристическими. Цифровые двойники, беспилотники, идентификация в мобайле — это все про взгляд в будущее», — сообщил он.

И подытожил, что «Цифровой прорыв» — это уже больше, чем конкурс. Сейчас это площадка для продуктивного обсуждения инициатив, решения ключевых вопросов отрасли и ускорения цифровой трансформации России.