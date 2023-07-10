Подмосковье 10 июля 2023, 02:00 Всероссийский конкурс среди полицейских-кинологов стартовал в Егорьевске Юлия Андросова

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Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди кинологов-полицейских стартовал в Егорьевске. За победу борются более 70 специалистов в паре со своими питомцами.

«Первый конкурс кинологов мы проводили в Нижнем Новгороде. Увидели желание у ребят и решили проводить подобные мероприятия регулярно. Это даёт эффект и толчок для дальнейшего развития себя и всей нашей страны. Желаю участникам профессионального роста», — сказал начальник Центра кинологического обеспечения МВД России Сергей Качкин.

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Участники состязаний за три дня должны сдать личные физические нормативы, продемонстрировать огневую подготовку и справиться с теоретической частью. Взаимодействие со служебной собакой является ключевым показателем. В тандеме с питомцами сотрудники правоохранительных органов показывают приемы и упражнения, которые применяют для поиска преступников, взрывчатки и наркотиков.

Конкурс продлится до 11 июля. В торжественной обстановке пройдут подведение итогов соревнований и награждение отличившихся специалистов.

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