Подмосковье 20 апреля 2023, 15:34 Всероссийский конкурс «Профессионалы» пройдет в Химках в апреле

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Региональный этап всероссийского конкурса «Профессионалы» стартует в Химках 26 апреля. Свои навыки в 16 компетенциях продемонстрируют 130 школьников округа.

Ребят готовят к конкурсу в шести школах округа. Вместе с преподавателями школьники оттачивают навыки в дизайне, моделировании, художественной росписи, визаже и других направлениях.

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«Сейчас наши участники активно готовятся к выполнению конкурсных заданий. Для этого на базе химкинских школ составлен график занятий по IT, строительству и благоустройству, производству и инженерии, творчеству и дизайну. Этап подготовки продлится до 24 апреля» — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Торжественное открытие чемпионата состоится в школе «Лидер» 26 апреля. Конкурсантам предстоит выполнить задания, которые разрабатывали специалисты машиностроительного конструкторского бюро «Факел», филиала Московского авиационного института, строительные компании, творческие школы и дизайн-студии округа.

Оценивать качество работ будут 13 экспертов чемпионата. Итоги регионального этапа будут известны 1 мая. Следующий отборочный этап будет летом, а финал пройдет в Санкт-Петербурге — с 25 по 29 ноября.

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