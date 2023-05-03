Подмосковье 03 мая 2023, 13:25 Всероссийский конкурс компьютерной грамотности среди пенсионеров стартовал в Подмосковье Министерство социального развития Московской области

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Пенсионерам Подмосковья предложили присоединиться к девятому Всероссийскому конкурсу личных достижений в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету 2023». Прием конкурсных работ уже стартовал и продлится до 23 октября. Об этом сообщили в министерстве социального развития Московской области.

Продемонстрировать навыки компьютерного мастерства могут участники, окончившие специализированные курсы или обучившиеся работе с вычислительной машиной самостоятельно.

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За восемь лет существования конкурса в нем приняли участие более 29 тысяч пенсионеров из 79 регионов России. В 2023 году итоги конкурса будут подведены зимой.

Чтобы принять участие, необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета» и приложить свою конкурсную работу в соответствии с выбранной номинацией.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности общения с жителями. По его словам, особое внимание уделяют замечаниям, которые помогают развивать регион по разным направлениям.

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