Всероссийский конкурс исполнительского мастерства стартовал в Электростали. Он собрал более 80 участников

Первый всероссийский детско-юношеский конкурс исполнительского мастерства имени Жанны Андреенко стартовал в Электростали.

Источник фото: телеканал «360»

Фортепиано — именно тот инструмент, который позволяет отдельному музыканту наиболее тщательно и глубоко заниматься музыкой. Конечно, не так уж просто добиться совершенства в игре, но усилие, затраченное одаренным любителем музыки, всегда окупится.

Источник фото: телеканал «360»

8-летняя Диана Хоменко уже участвовала в различных конкурсах и даже играла с оркестром.

«Я буду играть двухголосную инвенцию Баха и «Две смешные тетеньки поссорились» Арама Хачатуряна», — сказала участница конкурса Диана Хоменко.

Источник фото: телеканал «360»

«Занимались в усиленном режиме, но с такими конкурсными детьми мы всегда работаем больше, чем с обычными. И у нас в запасе есть те произведения, с которыми мы можем поехать на конкурс и фестиваль», — рассказала педагог Дианы Хоменко Юлия Свистун.

Источник фото: телеканал «360»

На конкурс исполнительского мастерства в Электросталь приехало более 80-ти участников из различных регионов России. Конкуренция высокая, но ребята с уважением относятся к своим соперникам.

Источник фото: телеканал «360»

Профессиональное жюри оценивает конкурсантов по нескольким критериям. Это и уровень технического мастерства, глубина и яркость художественного образа, артистизм и уровень сценической культуры.

Прежде всего — это выход на большую сцену, уже начиная с таких ступеней, чтобы был какой-то стимул. Потому что мы сидим в классе. Это очень волнительно для них», — отметила художественный руководитель конкурса им. Ж. И. Андреенко Дарья Карплюк.

Источник фото: телеканал «360»

Ежегодно с 1996 года в «Детской музыкальной школе имени Жанны Андреенко» городского округа Электросталь при поддержке Министерства культуры Московской области и кафедры камерного ансамбля Российской академии музыки имени Гнесиных проводятся конкурсы для учащихся учебных заведений дополнительного образования и студентов профессиональных образовательных учреждений.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы хотим, конечно же, дать возможность нашим ребятам, чтобы они проявили себя, чтобы на них посмотрели специалисты высшей школы, чтобы они им дали какие-либо советы. Возможно, они их даже заметят для того, чтобы в дальнейшем взять себе под опеку и растить из них настоящих музыкантов», — сказал начальник Управления по культуре и делам молодежи администрации г. о. Электросталь Сергей Бобков.

Победителей конкурса выберут 22 декабря. Будут награждены лауреаты и гран-при Первого всероссийского детско-юношеского конкурса, а лучшему исполнителю подарят цифровое пианино.