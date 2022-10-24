Всероссийский фестиваль «Умный город. Моя семья» прошел в Лобне | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 22:41 Всероссийский фестиваль «Умный город. Моя семья» прошел в Лобне

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В Лобне состоялся всероссийский фестиваль «Умный город. Моя семья». В деловой части мероприятия приняли участие представительницы сообщества женского предпринимательства «Деловые женщины Лобни», движения «Нежный бизнес», спикеры и бизнес-тренеры федерального уровня. Ведущим основной программы фестиваля стал шоумен и ведущий Олег Назаров.

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В официальной церемонии открытия фестиваля приняли участие замруководителя рабочей группы Минстроя России по реализации проекта «Умный город» Анатолий Курманов, врип главы городского округа Лобня Игорь Демешко, член Совета по цифровой экономике при Совете Федерации РФ Надежда Сурова, заместитель министра энергетики Московской области и другие.

«Это абсолютно новый формат. Такой фестиваль первый раз, мы и придумали его для того, чтобы не только собирать профессиональные, научные или государственные конференции, а для того, чтобы люди поняли, что же такое проект „Умный город“», — сказал заместитель руководителя рабочей группы Минстроя России по реализации проекта «Умный город» Анатолий Курманов.

Для гостей и зрителей мероприятия организовали образовательную, культурную и развлекательную программу, весь день работали тематические площадки «Умный город», «Спорт и ЗОЖ», «Кино и Видео», «Кулинария» и другие. В отдельной зоне движение «Вдохновители» представило программу для детей и молодежи.

«Движение „Вдохновители“ — это сообщество российских предпринимателей, общественных деятелей, государственных служащих, которые работают с детьми, делятся опытом, показывают свою ролевую модель, повышают насмотренность ребенка. Мы всегда говорим, что именно наши дети будут строить умный город, будут жить в умном городе», — сказал руководитель всероссийского движения «Вдохновители» Алексей Чумаков.

«Данным форматом мероприятия мы хотим напомнить, что главный принцип проекта „Умный город“ — человекоориентированность. Основа любого „умного города“ — это семья и люди, улучшению их жизни и служит цифровизация», — подчеркнул Анатолий Курманов.

Это город, где легко получать услуги, нет проблем с транспортом, отличная экология, есть, куда сходить, и еще множество плюсов.

Также гостям фестиваля представили лучшие проекты комфортной городской среды, подмосковные кванториумы и школы робототехники.