Подмосковье 15 апреля 2024, 23:46 Всероссийский фестиваль циркового искусства пройдет в Хотьково 20 и 21 апреля Организаторы VII Всероссийского фестиваля «Мой чудесный цирк»

Читать 360tv в

VII Всероссийский фестиваль циркового искусства пройдет в Хотьково Сергиево-Посадского городского округа 20 и 21 апреля. В соревнованиях примут участие более 300 артистов от четырех до 45 лет. Ожидается, что выступления посетит более 1500 зрителей.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, соревноваться конкурсанты будут в пяти цирковых жанрах: воздушная гимнастика, акробатика, эквилибристика, жонглирование и пластическая акробатика.

Реклама

Для участников фестиваля двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка России, обладательница Гран-при российских и международных соревнований, член сборной России по художественной гимнастике Екатерина Селезнева и артист цирка, обладатель международной премии «Золотой слон», мастер спорта по спортивной гимнастике Андрей Маслов подготовили увлекательные мастер-классы.

На все мероприятия фестиваля для посетителей вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».