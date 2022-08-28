Всероссийский фестиваль танца открыли в Балашихе

Всероссийский фестиваль «Пространство танца» 28 августа стартовал в Пестовском парке Балашихи. Испытать себя на танцполе приехали более 600 конкурсантов.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Подмосковья в третий раз.

«На фестивале представлено много локаций, приехало очень много участников из разных регионов России. Молодые ребята, талантливые танцоры могут проявить себя, сделать первые шаги или показать себя с других сторон. Каждый год приятно чувствовать эту энергетику и видеть, как участники реализуют себя. В свою очередь, танцоров поддерживают жители нашего города, у нас много заинтересованных ребят», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

«Пространство танца» стал частью фестиваля уличного искусства «Культурный код». Организатор фестиваля, Вадим Петров, уверен, что танец является неотъемлемой частью уличной культуры.

«Фестиваль проходит на этой гостеприимной земле уже третий год, и мы рады, что у нас поддерживают молодежное движение. Балашиха считается столицей Подмосковья по современным танцам. Как правило, в России проводится много подобных фестивалей, но куда менее масштабных. У нас представлены все направления современных танцев, это огромное пространство для самовыражения», — сказал Вадим Петров.

Самым молодым участником фестиваля стал шестилетний танцор. Организаторы отметили нескольких зарегистрированных танцоров старше 40 лет.

«Я приехал из Зеленограда со своим тренером. Занимаюсь танцами в стиле электроданс уже четвёртый год, как-то увидел в школе и мне понравилось. Это стиль, где надо двигаться в основном руками, тело и ноги задействованы лишь немного», — поделился участник фестиваля Илья Кискин.

Главный врач Балашихинского роддома Наталья Алимова отметила важность фестиваля «Пространство танца» для города.

«Я узнала для себя много нового, в первый раз присутствую на таком масштабном мероприятии танца. Все участники воодушевлены, двигаются, всем весело. Достаточно большое количество площадок для любителей, кто-то поет, кто-то танцует. Настроение у всех хорошее, позитивное, приехало много гостей. Здорово, что третий раз уже наш город принимает такое мероприятие, молодежь знакомится и общается, спасибо за это организаторам», — поделилась Наталья Алимова.

Впервые фестиваль «Пространство танца» провели в Балашихе в сентябре 2020 года. Тогда в парке «Пехорка» вышли на сцену больше 500 участников из разных городов России.