13 февраля 2024, 09:56
Всероссийский фестиваль сказок на льду прошел в Подольске
Всероссийский сказка-фестиваль прошел в Подольске. На льду выступили артисты из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Рязани, Москвы и Подмосковья.
Подольск на фестивале представлял Театр ледовых миниатюр «Волшебный лед». Подольчане открывали ледовое шоу номером по мотивам сказки «Аладдин». Они исполнили танец в восточных костюмах.
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«В мероприятии участвуют очень много коллективов, замечательных коллективов — настоящих любителей фигурного катания. Будут принимать участие более 600 человек. От Подольска принимают участие 32 человека», — рассказала основатель Театра ледовых миниатюр «Волшебный лед» Елена Браславская.
По словам организаторов, проводить такие мероприятия в Подольске планируется и в дальнейшем.
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