Всероссийский фестиваль «Песнь добра» прошел в Раменском

Колокольным звоном встречали гостей и участников фестиваля в Раменском. Здесь собрались звонари, кузнецы, лучники, гончары и другие представители славянской культуры.

Фестиваль проходил в поселке имени Тельмана. С самого утра на сцене выступали самые разные творческие коллективы. Ансамбли приехали со всей России. В их репертуаре народные и казачьи песни.

«Сегодня здесь выступала масса коллективов, которые с 10 утра показывают свое мастерство. Посмотрите какие они все молодые, какие они задорные, какие они все жизнерадостные, какие они все красивые! Как наша Россия! Как наша страна», — отметил глава Раменского городского округа Виктор Неволин.

Пока одни участники фестиваля соревновались в песенном и танцевальном жанрах, другие демонстрировали свое мастерство и предлагали попробовать ремесло всем желающим. Например, можно было научиться гжельской росписи или гончарному делу. А еще предлагали пострелять из лука и даже запустить катапульту.

Проведение фестиваля стало возможным благодаря победе проекта в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Заявок было более 11,5 тысяч. Победителей почти полторы тысячи, среди которых оказался фестиваль «Песнь добра».