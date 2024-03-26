Подмосковье 26 марта 2024, 11:18 Всероссийский фестиваль народных театров проведут в Химках

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Актеры из народных театров России, Белоруссии и Туркменистана приехали в Химки на фестиваль «Открытое пространство». Он пройдет на сценах МГИК с 26 по 29 марта.

В программе — музыкально-драматические представления, спектакли и мастер-классы, а также открытые уроки и просмотры документальных фильмов.

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Это уже второй фестиваль, организованный институтом культуры, который соберет любителей, уделяющих театру все свободное время. Участниками мероприятия станут артисты из Москвы, Химок, Махачкалы, Красногорска, Саратова, Рязани, Ашхабата, Ялты и Бреста. Это сотрудники музеев, работники офисов и фабрик, студенты и школьники, а также пенсионеры.

Церемония открытия пройдет 26 марта в 12:30 в большом зале учебно-творческого центра. Программу откроет работа по мотивам поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин».

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