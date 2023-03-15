Подмосковье 15 марта 2023, 11:55 Всероссийский фестиваль народных промыслов пройдет в Клину в марте

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Фестиваль народных художественных промыслов пройдет в Клину с 24 по 26 марта. На него приедут ремесленники и артисты из Пензенской области.

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Клин стал местом проведения фестиваля в 2015 году. Его выбрали не случайно — там успешно работает фабрика стеклянных игрушек «Елочка», на которой собираются профессионалы форумов и дискуссий.

Каждую весну мастера приезжают в Клин, чтобы презентовать свои работы. Там проводят концерты, мастер-классы и ярмарки. В округе уже побывали представителя Чечни, Татарстана, Чувашии, Башкирии, Удмуртии и других регионов.

Фестиваль пройдет в Сестрорецком парке и Клинской детской школе искусств имени П. И. Чайковского.

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